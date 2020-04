Melania Trump ma już inne nastawienie. Ekspertka od mowy ciała zauważyła zmiany

Melania Trump jest pierwszą damą USA od 2017 roku. Zanim Donald Trump został prezydentem, małżeństwo zdążyło przyzwyczaić się do życia w blasku fleszy – ona robiła karierę jako modelka, a on był znanym amerykańskim przedsiębiorcą.

Melania Trump zmieniła podejście

Tuż po wygraniu wyborów i rozpoczęciu swojej prezydentury Donald Trump chciał za wszelką cenę pokazać swoje zdolności przywódcze. Według ekspertki od mowy ciała Judi James w tamtych czasach Melania Trump zdawała sobie sprawę, że nie może mieć zbyt wiele do powiedzenia i musi jedynie zadowolić się drugoplanową rolą. "Trump przyjął przedsiębiorcze podejście do władzy, a nie prezydenckie, co oznaczało niepoświęcanie żonie należytej uwagi i niedzielenie się z nią swoim statusem" – wyjaśniła w rozmowie z serwisem Express.co.uk.