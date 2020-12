Melania Trump rozdaje dzieciom świąteczne prezenty. Wszyscy patrzą na jej buty

W Stanach Zjednoczonych przygotowania do świąt idą pełną parą. W związku z tym magicznym okresem organizowanych jest wiele inicjatyw i akcji charytatywnych, z myślą o najmłodszych. Melania Trump wzięła udział w wydarzeniu "Toys for Tots". Sprawiła radość dzieciom i, jak zwykle zachwyciła wyczuciem stylu. To jedna z jej ostatnich aktywności w roli pierwszej damy.

Melania Trump (Getty Images)