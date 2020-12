Zbigniew i Krystyna Wodeccy. Historia małżeństwa

"Chałupy welcome to"

Kiedy kariera Zbigniewa Wodeckiego wystrzeliła, stał się w domu gościem. Po sukcesie "Chałupy welcome to" wyjechał zaś w kilkumiesięczną trasę koncertową do Stanów Zjednoczonych. Występował m.in. w Rumunii, Bułgarii, Izraelu i na Kubie. "Odzywał się do rodziny kilka razy dziennie, ale żyć z nią nie potrafił. Z tego powodu w małżeństwie Wodeckich bywało różnie, jednak nigdy się nie rozwiedli" – podaje "Dobry Tydzień".