Melania Trump wyszła z ukrycia. Mówi o koronawirusie

Koronawirus to wyzwanie dla każdego rządu. Administracja Donalda Trumpa jest mocno krytykowana za brak stanowczych działań. Pewnie dlatego prezydent zdecydował, że do walki (głównie propagandowej) włącza swoją małżonkę.

W piątek w mediach społecznościowych Melanii Trump pojawiło się krótkie wideo zaczynające się od słów: “Musimy porozmawiać o koronawirusie”. Melania uspokaja rodaków i obiecuje, że “jeszcze wszystko będzie normalnie”, dzieci wrócą do szkoły, imprezy sportowe będa się odbywały, życie będzie się toczyć.

Tymczasem Pierwsza Dama apeluje do Amerykanów, aby stosowali się do zaleceń służb, niepotrzebnie nie wychodzili z domu, a kontakt z rodziną i bliskimi utrzymywali za pomocą mediów społecznościowych.

Oprócz klipu kierowanego do wszystkich rodaków, Melania Trump nagrała też wiadomość dla rodziców. Przypomina im o codziennej higienie, obowiązkowym myciu rąk i ograniczeniu kontaktów do niezbędnego minimum. Na koniec prosi, by znaleźć czas dla dzieci, myśleć pozytywnie i pamiętać, że czas kwarantanny kiedyś się skończy.