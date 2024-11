Tak reagują na nowy przedmiot. "Nikt mnie nie zmusi"

Jak informuje gov.pl, edukacja zdrowotna zastąpi w szkołach wychowanie do życia w rodzinie. Będzie przedmiotem obowiązkowym realizowanym od roku szkolnego 2025/2026 i znajdzie się w planach uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i klas I-III szkół ponadpodstawowych.

Jak wspomina z kolei dyrektorka jednej ze szkół na Śląsku, rodzice mieli zobaczyć w nowym przedmiocie "ogromne zagrożenie" dla dzieci. Złożyli pismo, w którym na trzech stronach opisali swoje obawy. Mieli być przeciwni m. in. "szerzeniu szacunku dla osób LGBT i ich seksualności" czy standardów seksualnych według WHO, a także domagać się każdorazowej zgody na poruszanie delikatnych tematów na lekcjach.

"Przed aferą i kłótnią uratowało mnie to, że MEN wprowadzi edukację zdrowotną jako przedmiot obowiązkowy. Jako szkoła publiczna nie mogę z tym dyskutować, muszę ten program zrealizować i tyle" - wspomina dyrektorka.

"Nie wyobrażam sobie wymuszania na nauczycielach demonstrowania antykoncepcji. W powszechnym odbiorze, to już jednak kwestia intymności i erotyki bardziej niż wiedzy o zdrowiu seksualnym. (...) To jakiś edukator seksualny powinien robić. Tak będzie zdrowiej: i dla nauczycieli, i dla uczniów" – podsumowała nauczycielka z Bydgoszczy w rozmowie z "Newsweekiem".

