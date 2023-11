Metoda "na odkurzacz". Najlepszy straszak na złodziei

Złodzieje uciekają się do coraz nowszych sposobów. Często, dzięki obserwacjom, dokładnie wiedzą, kiedy nie ma nas w domu. Dlatego tak ważne, aby zadbać o zabezpieczenie domu przed wyjazdem.

Nie każdy jest zwolennikiem zakładania alarmów - w takiej sytuacji warto poprosić zaufaną osobę z bliskiego otoczenia, aby zwracała uwagę na to, co dzieje się obok naszego domu czy mieszkania. Kiedy gdzieś wyjeżdżamy, zastosujmy też kilka sztuczek odstraszających potencjalnych włamywaczy. Przyda nam się odkurzacz.

Jedziesz na urlop lub do rodziny i boisz się włamania? Zanim zamkniesz drzwi na klucz, umieść na środku salonu lub innego pomieszczenia odkurzacz w taki sposób, jakby osoba sprzątająca mieszkanie właśnie przed chwilą pozostawiła urządzenie.

Wówczas potencjalny włamywacz może pomyśleć, że ktoś jest w domu i jedynie udał się na moment do innego pomieszczenia. Po czymś takim powinien szybko się wycofać.

Oprócz telefonów do sąsiadów oraz triku z odkurzaczem możemy wypróbować jeszcze kilka innych metod, które zmylą potencjalnych włamywaczy. Dobrym pomysłem będzie np. pozostawienie włączonej lampki w widocznym miejscu. W tym przypadku z pewnością się nam przyda energooszczędna żarówka. Technologia idzie do przodu - możemy się nawet wyposażyć w specjalną lampkę i aplikację na telefon, którą będziemy sterować czas włączania się światła.

