Metoda "na policjanta". Ofiara oszusta okazała się sprytniejsza, niż myślał

Do katowickich policjantów dotarła informacja o możliwej próbie oszustwa metodą "na policjanta". Do jednej z mieszkanek zadzwonił mężczyzna, który podał się za jej rzekomego bratanka. Zamierzał wyłudzić od kobiety prawie 17 tysięcy złotych, ale nie przewidział jednej rzeczy. Jego "ofiara" już wcześniej była nękana podobnymi telefonami, co znacznie ją wyczuliło na możliwe oszustwa. Od razu powiadomiła policjantów o zdarzeniu i postanowiła wymierzyć sprawiedliwość po swojemu.