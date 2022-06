Metoda OMO – czym jest i dla których typów włosów będzie odpowiednia?

Co to takiego metoda OMO?

Piękne, lśniące i zdrowe włosy to marzenie każdej kobiety. Aby ten cel osiągnąć, stosujemy całą masę różnorodnych środków, wliczając w to oczywiście codzienną pielęgnację, stosowanie rozmaitych odżywek czy całych kuracji, a nawet rozważne dobieranie środków do stylizacji. Oczywiście do codziennej pielęgnacji zalicza się przede wszystkim mycie włosów szamponem. Mogłoby się wydawać, że każda z nas robi to mniej więcej w ten sam sposób. W rzeczywistości jednak wskazuje się różne sposoby mycia włosów, a za jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych uważa się metodę OMO. Metoda OMO to nic innego jak precyzyjnie ustalona kolejność dotycząca tego, jakich produktów powinnaś używać podczas mycia włosów. Mycie głowy należy rozpocząć od nałożenia odżywki, następnie korzystasz z szamponu, a cały proces ponownie kończysz odżywką. Wszystko to ma za zadanie sprawić, że Twoje włosy będą błyszczące, odżywione oraz gładkie w dotyku.