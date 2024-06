Mężatka spowiadała się z seksu. Reakcja księdza nią wstrząsnęła

Ewelina (imię zmienione – przyp. red.) jest w związku małżeńskim od pięciu lat. Razem z mężem są katolikami. Mają już dwoje dzieci i zdecydowali, że nie chcą mieć więcej potomstwa. Na początku stosowali się do zasad naturalnego planowania rodziny, gotowi na dziecko, jednak przez większość czasu nie starali się o nie. Ewelina przyznała, że nie trzymali się sztywno „dozwolonych” terminów poza owulacją i podchodzili do tego z dużą swobodą.

Niedługo przed drugą ciążą Ewelina zdecydowała się na psychoterapię. Uważała to za idealny moment, gdyż mogła pracować nad swoim lękiem przed drugim porodem, połogiem oraz przekonaniami związanymi z ciałem i seksualnością. Zrozumiała, że nie chce więcej dzieci i nie ma zamiaru "zawierzać" NPR-owi (naturalne planowanie rodziny – przyp. red.) z braku sił i zasobów materialnych i psychicznych. Po rozmowie z mężem, który miał podobne odczucia, postanowili używać prezerwatyw. Ewelina wyznała, że wcześniej sporadycznie sięgali po ten środek antykoncepcyjny, traktując to jako odstępstwo od normy. Tym razem jednak, z pełnym przekonaniem, że nie robią nic złego.

Podkreśla, że później inny ksiądz udzielił jej rozgrzeszenia i był znacznie łagodniejszy, aczkolwiek ponownie usłyszała, iż to co robią z mężem jest grzechem. Ewelina dodaje, że chodzi do spowiedzi bez przekonania, czując, że to bezcelowe, skoro nie uznaje antykoncepcji za niewłaściwą.

Zakonnik przypomina definicję grzechu - to świadomy, dobrowolny wybór zła. - Mamy wiele czynników, które ograniczają dobrowolność, jak różne formy przymusu lub presji. Nie zawsze oddziałują one z zewnątrz, mogą, na przykład, ujawniać się na poziomie uczuć, zwłaszcza tych trudnych, jak strach czy wstyd. To ważne rozróżnienie, bo jeśli ktoś zastosuje antykoncepcję na przykład w poczuciu silnego lęku, na pewno nie od razu będzie to grzech ciężki. Albo jeśli młoda dziewczyna zachodzi w ciążę, partner ją szantażuje, a rodzice grożą wyrzuceniem z domu, i ona - nie radząc sobie z tym - dokonuje aborcji, to owszem popełnia radykalne zło, ale niekoniecznie ciężko grzeszy. Nie ma łatwych odpowiedzi. Żeby dokonać właściwej oceny sytuacji, trzeba spojrzeć na nią wielowymiarowo i starać się najpierw zrozumieć - wyjaśnia.