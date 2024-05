Rozmawiała z księdzem o chrzcie dziecka. "Nogi się pode mną ugięły"

Organizacja przyjęcia, ustalanie formalności z księdzem, próba dogodzenia rodzinie… Chrzest dziecka dla wielu rodziców jest prawdziwym wyzwaniem. Bardzo często w takiej sytuacji dochodzi do starć pomiędzy bliskimi osobami, które mają odmienną wizję, co do tego, jak powinien wyglądać ten ważny dzień. - Teściowa zaczęła mnie szantażować, że nie przyjdzie na chrzciny wnuka. Mąż był zdenerwowany, prosił, żebym odpuściła - wyznaje Kamila, która dziś żałuje, że dała się "urobić" rodzinie męża.