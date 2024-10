Mężczyzn o tych imionach lepiej się wystrzegać. Uchodzą za najgorszych mężów

Zanim wybierzemy odpowiednie imię dla swojego dziecka, często szukamy inspiracji w filmach, książkach, a nawet internecie. Radzimy się w tej kwestii również bliskich. Skłaniając się ku kilku opcjom, warto wiedzieć, co one oznaczają. Istnieją i tacy, którzy wierzą, że propozycje dla panów mogą świadczyć o tym, jakimi będą oni w przyszłości mężami.

Zdaniem niektórych Tomasze są niezwykle skromnymi osobami, co z kolei może rzutować na ich związek. Wiele kobiet bowiem ceni pewnych siebie, niezależnych mężczyzn, którzy wiedzą, czego chcą od życia.

Imię to ostatnia rzecz, którą kobiety przeanalizują przed ślubem ze swoim wybrankiem. Co ciekawe, cechy charakteru przypisywane właśnie jemu, mogą wiele zdradzić na temat tego, jak będzie w przyszłości zachowywał się w roli męża.

Zdaniem Głosu Pomorza mężczyźni o imieniu Bartosz, muszą nieźle się natrudzić, by sprawdzić się jako dobry i przykładny mąż. Może to mieć bowiem związek, z tym że osoby noszące je zazwyczaj opisywane są jako stanowcze i niezwykle ambitne. Niestety jednocześnie nie da się ukryć, że pracoholizm jest częstym powodem rozwodów.

