Imię Maria cieszy się niesłabnącą popularnością w wielu krajach na całym świecie. W Polsce, jak również w innych krajach katolickich, imię to jest szczególnie często wybierane. Według danych za rok 2024 Maria znalazła się w czołówce najpopularniejszych imion nadawanych nowo narodzonym dziewczynkom w Polsce.

Imię Maria ma bogate znaczenie i wielowiekową historię. Jego korzenie sięgają starożytnego hebrajskiego imienia Miriam, które oznacza "ukochaną" lub "obdarowaną miłością". W tradycji chrześcijańskiej to imię Matki Jezusa, co nadaje mu szczególne znaczenie religijne.

Maria jest symbolem czystości i oddania. To imię, które niesie ze sobą konotacje związane z duchowością oraz wiarą. W czasach staropolskich było zakazane ze względu na religijne i kulturowe znaczenie, a zaczęło być nadawane dopiero po reformacji.

