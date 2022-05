Mężczyzna robi tak na randce? Uciekaj jak najszybciej

Dla wielu osób randki to koszmar. Aż 67 proc. Amerykanów uważa, że nie idą one wcale tak dobrze, jak by chcieli – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Pew Research Center. Ponad połowa badanych kobiet przyznaje, że doświadczyła nękania ze strony kogoś, z kim umówiła się na spotkanie we dwoje. Co zrobić zatem, by jakość randek poprawić? Oto 14 czerwonych flag, które będą dla ciebie sygnałem, że lepiej uciekać i nie marnować czasu.