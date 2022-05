Zamiast kolacji, wspólne wyjście na protest. Nowy trend w randkowaniu

Nie ma miłości bez polityki

- To była trzecia lub czwarta randka. Piliśmy wino, on się już rozluźnił i trochę spuścił z tonu. Nagle zeszło na temat aborcji. Okazało się, że jest jej absolutnym przeciwnikiem. Zrobił mi wykład o "zabijaniu dzieci". Słuchałam w milczeniu, ale nie mogłam się nadziwić, wcześniej wydawał mi się człowiekiem o otwartej głowie, a tu proszę, takie coś. Nie skomentowałam tego, co mówił. Gdy odprowadzał mnie do domu, chciał mnie pocałować. Liczył chyba na coś więcej, ale niestety, moje pożądanie spadło do zera - wyznała na jednej z facebookowych grup dla kobiet Magda.