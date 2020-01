WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ewelina Miszczuk 29-12-2019 (15:26) Mężczyzna zapytał, czy można zakochać się w starszej o 10 lat mężatce. Internauci odpowiadają Zauroczenie w starszej od siebie, zamężnej kobiecie to motyw znany z wielu filmów i książek. Czy to podkoloryzowanie rzeczywistości, czy naprawdę to zjawisko jest możliwe? Jeden z internautów postanowił poznać odpowiedź. Niektóre reakcje na jego pytanie były zaskakujące. Internauta pyta, czy jest możliwe zakochanie się w starszej o 10 lat mężatce (Pixabay.com) "Całkowicie możliwe. Tylko że absolutnie pozbawione sensu" – czytamy w jednym z komentarzy pod postem mężczyzny na forum WP Kafeteria. "Szukasz mamusi? Ugotuje, wysłucha i pogłaszcze" – dodał inny. "Wszystko jest możliwe, tylko zderzenie z rzeczywistością weryfikuje marzenia" – zaznaczył kolejny. Duża różnica wieku – zaleta czy przeszkoda? Jeden z mężczyzn opisał swoją historię. "Moja żona jest ode mnie starsza o 12 lat. Dla obojga nas jest to drugie małżeństwo. Kompletnie straciłem dla niej głowę. Piękna kobieta i mądra. Moja pierwsza żona jest moją rówieśniczką. I jest moją porażką, największy błąd w życiu" – podkreślił. Pod postem głos zabrały też kobiety. "Od dłuższego czasu przygląda mi się bardzo ładny młodszy chłopak – brunet średniego wzrostu. A jestem mężatką" – napisała. Inną internautkę kusił romans z młodszym mężczyzną, ale oparła mu się. "Do mnie rok temu startował chłopak, który miał 22 lata – na ucho mi powiedział, że jestem doskonałym materiałem na żonę, tyle że ja już mam męża i skończyłam 40 lat. Nie będę brać rozwodu dla chłopca w wieku mojego syna niemal" – zaznaczyła. A co wy myślicie o takich związkach?