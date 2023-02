Mężczyźni o tych imionach to pantoflarze. Próbują udawać, że jest inaczej

Romuald to dość rzadkie i trudne imię. Jego właściciel ma za to bardzo przydatną umiejętność wyboru mądrej partnerki życiowej. Z natury jest pesymistą, co czasami prowadzi do postawy typu "wszystko mi jedno". Ta natomiast ułatwia... sterowanie Romualdem, którego łatwo dostroić tak, by w pełni spełniał oczekiwania.