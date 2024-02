Miała 15 lat, gdy została modelką. Tak wygląda dziś

Karolina Kurkova jest zaliczana do grona najpopularniejszych supermodelek. Miała 15 lat, kiedy kolega postanowił wykonać jej spontaniczne zdjęcia, które następnie wysłał do jednej z agencji modelingowych w Pradze. Zainteresowanie jej osobą było natychmiastowe. Najpierw pojawiła się na wybiegu, a już chwilę później - przeprowadziła do Nowego Jorku. Jako najmłodsza modelka w historii zapozowała na okładce "Vogue".