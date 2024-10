Katarzyna Cichopek jest znana z dobrego stylu, który pokazuje nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w programie "Halo, tu Polsat". Podczas sobotniego wydania, które poprowadziła u boku Macieja Kurzajewskiego, miała na sobie bardzo modny look, który jest idealny na co dzień.

Katarzyna Cichopek nie wybrała jednak marynarki w czerwonym odcieniu bez powodu. Czerwień już od kilku tygodni jest określana jednym z najmodniejszych kolorów jesieni 2024 roku - razem z burgundem, brązem, beżem, zielenią (w szczególności oliwkową i zgniłą) i arktyczną, nawiązującą poniekąd do nadchodzącej zimy, szaro-niebieskością.

W czerwonym komplecie, składającym się z tweedowej marynarki i krótkiej, postrzępionej spódniczki, Katarzyna Cichopek pojawiła się już na początku września. Czujemy, że to kolor, w którym zobaczymy ją jeszcze w tym sezonie nie raz.

