Była w ciężkim stanie. Do sądu włożyła kamizelkę kuloodporną

Cały świat śledzi proces byłego prezydenta USA. Donald Trump jest oskarżony o to, że zapłacił Stormy Daniels 130 tys. dolarów za milczenie. Polityk miał mieć kilkumiesięczny romans z aktorką filmów dla dorosłych. Jak się okazuje, prokurator przedstawił aż 34 zarzuty fałszerstw finansowych.

Stormy Daniels odważyła się bardzo dokładnie opowiedzieć o tym, jak wyglądały jej spotkania z Donaldem Trumpem. Doszło do tego, że w pewnym momencie sędzia nakazał usunięcie części zeznań kobiety z protokołu, o czym poinformował "Politico".

Po zeznaniach głos zabrał prawnik Daniels. Podkreślił, że 45-latka bardzo przeżywała pójście do sądu. Miała płakać po nocach i odczuwać wręcz paraliżujący ją strach.

Stan psychiczny Stormy był na tyle poważny, że przed pójściem do zlokalizowanego w Nowym Jorku sądu postanowiła założyć kamizelkę kuloodporną. Bała się bowiem tego, co "jakiś wariat mógłby zrobić" po tym, gdy opowiedziała swoją historię.

