Ciemne chmury nad Trumpem. Zeznania złożyła była aktorka filmów dla dorosłych

W Stanach Zjednoczonych toczy się proces Donalda Trumpa. Były prezydent został oskarżony o sfałszowanie dokumentacji biznesowej, aby ukryć przelewy na kwotę ok. 130 tys. dolarów, które były przekazywane dziś 42-letniej Stormy Daniels. Byłej aktorce filmów dla dorosłych Trump miał płacić za milczenie na temat ich romansu.

Za drugim razem, gdy Trump wspomniał o intelekcie Daniels, jego ochroniarz powiedział, że w ten sposób daje do zrozumienia, że chciałby ze Stormy zjeść kolację. Ta w pierwszej chwili odmówiła. Jednak po namyśle przystała na propozycję.

Do spotkania doszło w luksusowym hotelu, znajdującym się nad jeziorem Tahoe. Trump zszedł do hotelowej restauracji w satynowej piżamie.

Później Daniels miała się znaleźć w apartamencie Trumpa. Gdy zapytała go o Melanię, skwitował tylko, że nie śpią nawet w tym samym pokoju. Mężczyzna miał wówczas wyciągnąć magazyn z własnym zdjęciem na okładce, na co była aktorka filmów dla dorosłych, zareagowała natychmiastowo.

Później kobieta udała się do łazienki. Kiedy z niej wyszła, Trump miał siedzieć jedynie w koszuli oraz bokserkach na łóżku. Daniels nie sądziła, że dojdzie do takiej sytuacji.

Wówczas miało dojść do zbliżenia pomiędzy nią a Trumpem, mimo że próbowała opuścić jego lokum. Sędzia po tym szczegółowym opisie poprosił o usunięcie części wypowiedzi zeznającej z protokołu. Następnie adwokat byłego prezydenta USA usilnie walczył o unieważnienie procesu. Bezskutecznie.

