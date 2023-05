Miała problem, by zmieścić się w fotelu w samolocie. Dziś jest nie do poznania

Ciągle jednak Kayla miała z tyłu głowy, że wiele osób może się zastanawiać, dlaczego Lavende dopuściła do takiej sytuacji. To wówczas kobieta doznała pierwszego ataku paniki i zdała sobie sprawę, że nie może tak dłużej funkcjonować.

Pierwszym krokiem Kayli była zmiana diety, a także decyzja o operacji rękawowej resekcji żołądka. Po tym zabiegu kobieta musiała trzymać się odpowiedniego menu, a także włączyć do planu dnia aktywność fizyczną. Aby wszystko działało, jak należy, początkowo Lavende ćwiczyła pod czujnym okiem trenera personalnego. Okazało się, że kobieta szybko polubiła się ze zdrowymi nawykami. Do dawnych ani myślała wracać.

