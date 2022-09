Zastosowała w życiu dwie zmiany. W taki sposób schudła ponad 40 kilogramów

W najgorszym momencie ważyła prawie 110 kilo. Dziś zachęca, by wypróbować tę jedną metodę

W rozmowie z amerykańskim wydaniem "Women's Health" Megan przyznała, że pozbycie się nadwagi pozwoliło jej na pokochanie swojego ciała i naprawienie relacji z samą sobą. W końcu też odnalazła długofalowe działanie, które na dobre zażegnało problem z wracającymi kilogramami. Nauczyła się również, by patrzeć na to, by działać w dłuższym czasie i nie oczekiwać, że istnieją rozwiązania, które natychmiast przynoszą efekty. Megan przyznała, że jej dieta wcale nie tak mocno uległa zmianie. Ważniejsza bowiem była zupełnie inna zasada, czyli trzymanie się deficytu kalorycznego.