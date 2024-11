Odeszła w wieku 32 lat. Wokół jej śmierci wciąż krąży wiele spekulacji

Brittany zaczynała swoją karierę w aktorstwie jako dziecko, debiutując w musicalu "Nędznicy" w wieku dziewięciu lat. Jej umiejętności aktorskie przyciągnęły uwagę zwłaszcza po roli w "Przerwanej lekcji muzyki" obok znanych gwiazd jak Angelina Jolie. Nagła śmierć w 2009 r. odbiła się szerokim echem na całym świecie, a powód tej tragedii wciąż pozostaje przedmiotem spekulacji.

Dostała zapalenia płuc. Po pomoc miała zgłosić się za późno

Brittany Murphy została wychowana przez mamę. Ojciec aktorki porzucił rodzinę, zaraz po narodzinach córki. To właśnie Sharon Murphy miała ogromny wpływ na rozwój kariery Brittany. Rodzicielka przyszłej gwiazdy wysyłała ją na castingi do reklam i programów telewizyjnych. Jako 18-latka wystąpiła w "Słodkich zmartwieniach" w 1995 roku - to właśnie ta rola okazała się przełomowa. Potem pojawiła się rola w "Przerwanej lekcji muzyki", gdzie Murphy wystąpiła u boku Angeliny Jolie. Jej kariera nabrała rozpędu. W międzyczasie media rozpisywały się, że gwiazda ma problemy z narkotykami, ta jednak zaprzeczała.

Gwiazda odeszła nagle 20 grudnia 2009 roku. Oficjalnie podaje się, że zmarła z powodu komplikacji związanych z zapaleniem płuc, które zostało pogłębione przez ostrą anemię oraz stosowanie środków przeciwbólowych. Wszystko to wywołało śmiertelną mieszankę. Pojawia się pytanie, dlaczego młoda aktorka nie poszukała pomocy medycznej w porę?

Toksyczny związek?

Jedną z poruszanych kwestii w dokumencie HBO jest związek Brittany z jej mężem Simonem Monjackiem, który wpływał na życie i decyzje aktorki. Świadkowie twierdzą, że bagatelizował on jej problemy zdrowotne i zabraniał konsultacji lekarskich, co doprowadziło do pogłębienia jej problemów zdrowotnych. Po jej śmierci Monjack nawiązał bliskie relacje z matką Brittany, co rodzi wiele pytań. Ponadto istnieją zarzuty, że Monjack ukrywał posiadanie dwojga dzieci. Wszystkie te wątki budzą podejrzenia co do jego roli w tragicznych wydarzeniach.

Dziwne zachowania Simona były tematem wielu spekulacji. Dochodziło do sytuacji, w których miał kontrolować każdy krok Brittany - w tym przejąć jej e-maila, telefon i kontrolować finanse, tym samym izolując ją od ludzi, którzy mogliby pomóc Murphy.

