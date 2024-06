Jako nastolatka uciekła z domu. "Zbrodnia na mojej godności"

W najnowszym wywiadzie dla "Vivy" aktorka wróciła wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa. Przyznała, że ojciec rządził w domu twardą ręką, a jej mama całkowicie mu się podporządkowała.

"To było bezprawie". Mówi, co przeżyła w lesie na Podlasiu

Aktorka straciła męża dekadę temu. Wciąż nie uporała się jednak ze stratą. "To największa krzywda, jaka mnie spotkała, i nie do naprawienia. Nie rozglądam się, żeby znaleźć jakiegoś zastępcę. Nie wyobrażam sobie, że ktoś usiądzie przy stole na miejscu Piotra i będzie mówił, jaka jestem piękna, mądra i dobra. Nie, dziękuję bardzo. Przeżyć życie z jednym facetem to naprawdę fantastyczne" - mówiła w "Vivie".