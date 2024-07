Miała w życiu pod górkę. Dramatyczne chwile gwiazdy "Mody na sukces"

Telenowela jest nagrywana nieprzerwanie od 1987 roku, a w Polsce pierwsza emisja miała miejsce w 1994 roku. Dotychczas nagrano aż 8 tysięcy odcinków, co jest prawdziwym rekordem. Do 2014 roku operę mydlaną mogliśmy oglądać na kanale TVP1.

Naprawdę nazywa się Deborah Jo Hunter, urodziła się 3 lipca 1962 r. w Fort Worth w Teksasie. Dorastała ze starszym bratem Jayem, który był chory psychicznie. Potrafił terroryzować całą rodzinę. - Powtarzał mi, że nie powinnam była się urodzić. Pamiętam taką sytuację, gdy po zażyciu LSD, uzbrojony w strzelbę przetrzymywał całą moją rodzinę w domu. Później próbował nam wmówić, że to była nasza wina, bo go sprowokowaliśmy. To smutne. Po wielu pobytach w szpitalach psychiatrycznych zamieszkał na ulicy. Od czasu do czasu odwiedzał tylko naszą mamę – ujawniła gwiazda "Mody na sukces".