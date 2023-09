Miała wrócić do pracy po urlopie. "Jakbym przechodziła stan depresyjny"

- Praca w korporacji sama w sobie jest stresująca. To nie jest praca, w której spędzamy osiem godzin. A przynajmniej ja nie spędzam w niej tyle czasu. I tak, jak przyzwyczaiłam się do tego na co dzień, tak po dłuższym urlopie jest to dla mnie nie do zniesienia. Już kilka dni przed powrotem do pracy myślę o tym, ile będę miała do zrobienia. Co mnie ominęło, czy będę musiała coś nadrobić - opowiada w rozmowie z WP Kobieta.