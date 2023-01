Miały taki sam pomysł. Elegantki Janachowska i Kalczyńska w niemal identycznych stylizacjach

W swojej szafie warto mieć co najmniej kilka eleganckich klasyków, które sprawdzą się na uroczystości rodzinne, wyjścia do teatru czy filharmonii lub spotkania firmowe. Zaliczyć możemy do nich: jednokolorowy garnitur, białą koszulę, spodnie palazzo lub cygaretki (w zależności od preferencji), czarne bądź beżowe szpilki i kopertówkę czy małą torebkę na łańcuszku.