Michał Kuczmierowski o szczepieniach seniorów. Prezes ARM mówi, jakie są ograniczenia

Gościem programu "Newsroom" był Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych, który odniósł się do programu szczepień seniorów i wyjaśnił, że wprowadzono ograniczenie do 30 osób na punkt. Wszystko po to, aby odpowiednio rozdysponowywać zapasem szczepionek. W dalszej części rozmowy prezes wyjawił, jak wygląda współpraca z firmą Pfizer. - Jesteśmy uzależnieni od możliwości dostaw producenta. W umowach są zapisane klauzule, które zastrzegały, że producent w zależności od sytuacji z liniami produkcyjnymi może modyfikować poziom dostaw - powiedział Kuczmierowski jednocześnie zapewniając, że podejmuje rozmowy, aby przyśpieszyć dostawy. Gość programu "Newsroom" zapewnił, że Agencja Rezerw Materiałowych jest gotowa przyjąć nawet milion dawek tygodniowo.

