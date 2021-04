Michał Piróg już po szczepieniu. Mówi o atmosferze w kolejce

Coraz więcej osób szczepi się przeciwko COVID-19. Do tego grona dołączył znany tancerz Michał Piróg. Opisał, dlaczego miał pewne obawy przed przyjęciem preparatu i jaki panował nastrój w kolejce do gabinetu.

Michał Piróg poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że już się zaszczepił przeciwko COVID-19. Tancerz przyznał, że miał pewne obawy przed przyjęciem szczepionki, ponieważ jest pacjentem z anafilaksją. To najszybsza i najpoważniejsza z reakcji alergicznych, która może mieć bardzo poważne skutki uboczne.

"Jestem pacjentem z anafilaksją i początkowo nikt nie wiedział co zrobić w związku ze szczepieniem z takimi gagatkami jak my. Tu trochę ryzyka dodatkowo wchodzi w grę, ale moim zdaniem zdecydowanie mniej niż przy łykaniu "cudownych" leków z internetu na masę, odchudzanie, wieczną młodość itd." - napisał na Instagramie Piróg.

Stres w kolejce do szczepienia

Temat szczepień w naszym kraju jest dość kontrowersyjny. Jedni chcą się szczepić, drudzy nie, bo np. mówią, że boją się skutków ubocznych. Dlatego Michał Piróg postanowił być żywym dowodem na to, że szczepionki nie są takie straszne, jak się je maluje.

I choć w kolejce przed gabinetem lekarskich był odczuwalny niepokój, to zdaniem Piróga medycy robią, co mogą, by odpowiednio zająć się każdym pacjentem i wyjaśnić, że nie ma się czego bać.

"Nie będę mówił nikomu co ma robić. Daje ten post, bo wiem jak wiele osób się obawia szczepienia, jak duży stres temu towarzyszy. Było to odczuwalne w kolejce u niektórych osób, co mnie osobiście nie dziwi. Natomiast dziękuję personelowi medycznemu: za wyrozumiałość, zimną krew, cierpliwość, uśmiech. Noc przespana spokojnie, objawów niepożądanych - brak" - podkreślił tancerz.

Michał dodał, że pamiątkowego zdjęcia nie zrobił sobie nawet ze świadectwem maturalnym, więc to musi oznaczać, że jest bardzo zadowolony, że poddał się szczepieniu.

Michał Piróg przyznaje: "Zarabiam ciałem"

