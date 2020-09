Michał Piróg o "ideologii singli". Tancerz nie krył swojego oburzenia

Arcybiskup Marek Jędraszewski w niedzielę, podczas kazania w Kalwarii Zebrzydowskiej, stwierdził, że "co jakiś czas w myśli europejskiej pojawiają się koncepcje takiego życia człowieka, według których powinien on być całkowicie izolowany wobec innych, żyjący własnym tylko życiem, skoncentrowanym na samym sobie. Według duchownego źródłem takich zachowań są nowe ideologie, które mogą zagrażać świętym wartościom. Te "niepokojące ideologię", to "LGBT", "gender" oraz nowa – "singli"

Michał Piróg o nowych "ideologiach"

"Następnie Krzysztof Bosak majaczący o naturalnym planie bożym. Próbujący przekonać, że 'cierpienie zwierząt w klatce jest jedynie dogmatem wiary lewicowej i antynaukowym kłamstwem'. Potem kiedy temperatura rozpuszcza mu mózg do reszty, zaczyna bredzić, 'że homoseksualizm zwłaszcza ten aktywny, praktykowany, nie jest czymś, co należy akceptować. Z punktu widzenia chrześcijanina jest to grzechem'. A ja się pytam, kiedy gej okłamuje kobietę i bierze z nią ślub, aby żyć w tej wstrzemięźliwości. To, czym to jest według chrześcijanina ?" – zapytał retorycznie artysta.