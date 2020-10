Michał Piróg o koronasceptykach. "Głupota i egoizm powinny być karane i to surowo. Bardzo surowo"

"Możesz słuchać szalonych ludzi, którzy wątpią w wirusa, możesz wierzyć 'panującemu' nad wszystkim rządowi, możesz robić, co chcesz, nie nosić maseczek, chodzić na Secret Korona Party. Możesz nawet rzucić się z mostu. Tylko rób to na uboczu i nie narażaj innych" – tak rozpoczął swój wpis Michał Piróg.

Michał Piróg o koronasceptykach

Artysta na swoim profilu na Instagramie zwrócił się do wszystkich tych, którzy uważają, że pandemia koronawirusa to manipulacja ze strony rządów i jest równie groźna, co grypa. Michał Piróg wprost powiedział, że nie jest w stanie zrozumieć osób, które pomimo kontaktu z osobą zarażoną nie chcą poddać się testom w obawie przed kwarantanną. Nie ma również zrozumienia dla ludzi, którzy świadomie narażają innych, a ich usprawiedliwieniem są własne przekonania.