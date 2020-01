WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Michał Piróg w Masadzie. Pod zdjęciem zamieścił ważne przesłanie

Michał Pieróg niewątpliwie należy do grona gwiazd, które nie tylko pozują na ściankach, ale też są zaangażowane społecznie. Dziennikarz często zabiera głos w sprawach dotyczących np. wolności czy ekologii. Tym razem zwrócił się do swoich fanów prosto z Izraela.

Michał Piróg obecnie przebywa w Izraelu. Dziennikarz ma korzenie żydowskie, więc ta podróż z pewnością ma dla niego szczególne znaczenie. Jednym z obowiązkowych miejsc do odwiedzenia na liście Piróga była Masada - starożytna twierdza żydowska położona na skraju Pustyni Judejskiej.

Masada jest symbolem heroicznego oporu do samego końca. Zwłaszcza dla Izraelczyków stanowi symbol heroicznej walki. Na jej ruinach izraelscy żołnierze składają przysięgę wojskową, wypowiadając słowa "Masada nigdy więcej nie zostanie zdobyta".

Michał Piróg opublikował zdjęcia z tego miejsca i opatrzył je wymownym opisem. "Masada jest jednym z niewielu miejsc na świecie, w którym czuję połączenie i bliskość z nieznanym. Zawsze, mimo iż nie znam imienia, staram się rozmawiać. Zawsze proszę o opamiętanie dla zaślepionych i łaskawość dla słabszych i niewinnych" - czytamy w jego najnowszym poście na Instagramie.

Dziennikarz nie przebierał w słowach. "Nasz dom płonie, dusi się, umiera z głodu i pragnienia. Wydaje się, że pomocna może być już tylko siła wyższa" - pisze dalej.

To trafne słowa i apel, który jest de facto do każdego z nas. Skutki dewastacji środowiska naturalnego widać gołym okiem, pora się opamiętać, póki nie jest za późno.