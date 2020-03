Michał Piróg wyszedł z domu w maseczce ochronnej i rękawiczkach. Takich reakcji się nie spodziewał

Michał Piróg o noszeniu maseczki ochronnej

Michał Piróg wyszedł z założenia, że każdy stosuje się do zaleceń, albo przynajmniej nie będzie oceniać, jeśli ktoś na takie kroki się zdecyduje. Jednak przeliczył się. W jednym ze swoich postów opisał swoje wyjście do sklepu. "Musiałem wyjść do sklepu. Na twarzy maska na rękach rękawiczki. Jeszcze jakiś czas temu mogłoby to wyglądać dziwnie. Lecz dzisiaj nikogo nie powinno dziwić. Mimo to idąc do rzeczonego sklepu, minąłem maksymalnie 15 osób. Trzy z nich popatrzyły na mnie z drwiną i śmiechem, widząc maskę oraz rękawiczki" – relacjonował.