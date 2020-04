Michał Piróg zamieścił zdjęcie z Indii. Wszystkim życzy "magii i sił"

Michał Piróg opublikował na instagramowym koncie serię zdjęć z Indii. Zostały one zrobione 3 lata temu, gdy brał udział w programie "Azja Express". "Mieliśmy dzień wolny i okazje zwiedzić w dosłownie ekspresowym tempie Hampi. Zrobić kilka zdjęć z ludźmi, z którymi ten wyścig przeżywaliśmy. Jak i z tymi, których widzieliśmy pierwszy raz na oczy. Niektórych nawet nie zapraszaliśmy do zdjęć, a pojawiali się w jakiś magiczny sposób. Tak jak Hindus z wąsami przyklejony do naszej grupy" - wspomina tancerz.

Internauci wspominają program "Azja Express"

Z powodu pandemii i zamkniętych granic coraz więcej osób przywołuje wspomnienia ze swoich podróży. Fani Piróga natomiast przypominają sobie jego udział w programie. "Ale numer! Właśnie wczoraj puściłam cały sezon 'Azja Express'. Super się to ogląda! Zdrowych i spokojnych świat! I powrotu do świata przygód i otwartych drzwi!" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. "Utkwił mi w pamięci odcinek z bawołami, kiedy odmówiłeś wzięcia udziału w tym zadaniu, jeśli to one będą miały ciągnąć te zaprzęgi. Brawo. Jakie one były szczęśliwe, jak je odpięli" - dodała kolejna osoba.