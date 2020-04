Michał Wiśniewski wziął 5. ślub. Wesele przekłada na jesień

Michał Wiśniewski – 5. ślub

Informator gazety przekonuje, że wesele odbędzie się jesienią i że artysta bierze pod uwagę datę we wrześniu. Pytanie tylko, czy do tego czasu rządu pozwoli już polskim parom świętować fakt, że powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Ślub Wiśniewskiego i tajemniczej Pauliny, zgodnie z doniesieniami tabloidu, odbył się kilkanaście dni temu. Skromna uroczystość miała miejsce w ogrodzie podwarszawskiej willi, w której mieszkają zakochani. – On lubi mieć u boku żonę. To, że po raz kolejny się ożeni, było dla wszystkich jasne i jego bliscy nie są tym zaskoczeni. Bo Michał jak kocha, to chce, by wszystko odbywało się tradycyjnie. Uwielbia mieć rodzinę – wyjaśnił "Faktowi" znajomy lidera "Ich Troje".