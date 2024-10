Michalina Sosna pląsa z Mikołajem Roznerskim. W tych spodniach zwraca na siebie uwagę

W ten sposób gwiazda "M jak miłość" nawiązała do najgorętszego trendu ostatnich miesięcy. Co więcej, wygląda na to, że panterka nie ma zamiaru zostać zepchnięta na dalszy plan w sezonie jesienno-zimowym. Sosna uzupełniła look czarnymi trampkami oraz modnymi okularami przeciwsłonecznymi stylu retro.