Nosi "slip skirt". Gwiazda "M jak miłość" wygląda w niej obłędnie

"Stylizacja Michaliny Sosny to kwintesencja jesieni. Aktorka pokazała się w "slip skirt", czyli spódnicy o satynowym wykończeniu. "Slip skirt" łączy w sobie elegancję i prostotę. Michalina Sosna wybrała model midi w śliwkowym kolorze , który idealnie komponuje się zarówno z formalnymi, jak i casualowymi stylizacjami. Aktorka zestawiła ją z lawendowym swetrem oraz zamszową marynarką. Uzupełnieniem były brązowe kozaki oraz skórzana torebka.

