Najmodniejsze spodnie na jesień 2024. Michalina Sosna już w nich chodzi

Czym byłaby jesień bez jeansów? W końcu można je uznać za absolutną podstawę garderoby. Ale jaki model wybrać, by prezentować się stylowo?

Znana z serialu "M jak miłość" Michalina Sosna zaprezentowała się ostatnio w poprzecieranych i zdobnie poprzeszywanych jeansach wide leg, których kolor idealnie wpisuje się w jesienną aurę. Do modnych spodni dobrała czarny mikrotop oraz kurtkę bomberkę w piaskowym odcieniu .

Nie dość, że wybrała najmodniejsze spodnie sezonu , to ponadto postawiła na kurtkę, która znajduje się na liście najgłośniejszych trendów (zamszowa byłaby jeszcze większym hitem). Ostatni element stylizacji stanowiły czarne sandałki na obcasach, ale równie dobrze można by je wymienić na gustowne i wygodne buty sportowe, które zdecydowanie lepiej sprawdzą się w przypadku deszczu.

