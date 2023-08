"Między nami". Katarzyna Maciąg: Kiedy zaczynałam pracę, aktorkom wpajano, żeby siedziały cicho

W moich czasach nie było Instagrama - dziś młodzi aktorzy mogą się za jego pośrednictwem kreować i promować w określony sposób, na własnych zasadach. My nie mieliśmy takiej możliwości. Liczyło się tylko to, co ktoś o nas napisze. Szczerze mówiąc uważam, że to był gwałt na mojej osobie. Dodatkowo zarzucałam sobie, że jestem zbyt wrażliwa, co dziś wydaje mi się absurdem. Jednak wtedy marzyłam, żeby być kimś bez uczuć, kto prze do przodu i w ogóle się nie zastanawia.