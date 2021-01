Miękkie biustonosze. Bieliźniane cuda, które nie zniekształcą piersi

Kobiecość w pełni – postaw na naturalny kształt piersi

Usztywniane biustonosze z dodatkowymi wkładkami cenimy za błyskawiczne powiększanie piersi, ale coraz więcej kobiet wybiera staniki, w których biust prezentuje się naturalnie. W takiej bieliźnie poczujesz się komfortowo i seksownie ze "swoim własnym" biustem. Miękkie biustonosze z tkaniny albo koronki to alternatywa dla wszechobecnej bielizny, w której biust wygląda jak dwie połówki piłeczki. Naturalne piersi wyglądają inaczej i warto je z dumą prezentować tak, aby ich piękna nie zniekształcać. Także ten typ staników powinien być dopasowany do wielkości piersi, ich rozstawu, kształtu i stopnia jędrności, ale efekt jest warty poszukiwań.

Zabudowane lub wycięte cacka z koronki czy tkaniny znajdziemy w czerni, bieli, czerwieni i każdym innym pożądanym przez nas kolorze, a także dopasujemy pod kątem rozmiaru od XS do bielizny w wersji "+ size". Miękkie biustonosze błędnie kojarzy się z bielizną z największym rozmiarem miseczki i dla dojrzałych kobiet, ale można je łatwo dopasować dla osób w różnym wieku, do każdego stylu i osobowości noszącej go kobiety. Może to być zarówno bawełniany tzw. comfort bra idealny pod domowy dres, jak i koronkowa balkonetka na szczególne okazje.