Mieli umówioną aborcję. Ginekolog Maciej Socha wczuł się w sytuację małżeństwa

Psychiatra Aleksandra Krasowska i ginekolog Maciej Socha byli gośćmi programu "Newsroom" WP. Odnieśli się do sytuacji małżeństwa, które 8 godzin przed wykonaniem aborcji dowiedziało się, że zabieg, który mają zaplanowany, będzie nielegalny. Historię tej pary przedstawił dziennikarz WP Klaudiusz Michalec. - Wielki smutek i troska pojawia się w sytuacji, kiedy wysłuchujemy tragicznych historii, pełnych bólu i cierpienia. Ze swojego punktu widzenia staram się robić wszystko, żeby takim parom pomagać – stwierdziła dr Krasowska. Ginekolog Maciej Socha zastanawiał się, jak sam postąpiłby w podobnej sytuacji. - Ta sytuacja jest trudna i nieuczciwa dla tej pary. Kiedy diagnoza była postawiona, zabieg był umówiony, to musiało być druzgocące. To jest bardzo jednostkowa sytuacja. Trudno wczuć się w rolę tej pary. Na ich miejscu chciałbym mieć po prostu możliwość podjęcia decyzji – stwierdził lekarz. Zwrócił też uwagę na to, że diagnostyka prenatalna w Polsce mogłaby być lepsza. - Brak opieki nad rodzicami niepełnosprawnych dzieci czy samymi dziećmi buduje obraz sytuacji, w jakiej znajduje się para, która dowiaduje się, że ich dziecko ma ciężką wadę – podsumował.

