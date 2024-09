Ma mieszkanie wielkości domu. Dziś wygląda jak pobojowisko

Martyna Wojciechowska od czasu do czasu pokazuje na Instagramie fragmenty swojego ogromnego mieszkania. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, jak bardzo jest duże - mierzy 220 metrów kwadratowych.

We wnętrzach nie ma za wiele mebli - uwagę zwraca jednak sporych rozmiarów domowa biblioteczka oraz ciekawe stoliki kawowe, wykonany z potężnego kawałka drewna. Wrażenie robi też masywny stół w jadalni.

W całym lokum nie brakuje też dużych roślin doniczkowych, które pięknie się prezentują w wysokich pomieszczeniach. Częściowo przeszklony sufit w jadalni sprawia, że do środka wpada dużo światła dziennego.

