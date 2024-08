Postawili 35‑metrowy dom. Tak wygląda po dwóch latach

Jak obecnie wygląda wymarzony letniskowy dom Gąsieniców? To prawdziwa gratka dla wielbicieli małych, ale niezwykle praktycznych i designerskich przestrzeni.

Ze znajdującej się na piętrze antresoli mieszkańcy mogą spojrzeć wprost do salonu. I w tym pomieszczeniu pierwsze skrzypce gra drewno. Centralnym punktem pokoju wypoczynkowego jest kanapa z szezlongiem w ciepłym odcieniu czerwieni. Rarytasem dla każdego wielbiciela designu będzie duży dywan oraz ciekawy stolik kawowy, stworzony z kawałka drewna.

Małżeństwo Gąsieniców na fali popularności "Gogglebox" wzięli też udział w innym programie rozrywkowym, czyli "Azja Express". Na co dzień posiadają też własne biznesy, w tym sklep z podhalańskim rękodziełem. Małżeństwo wychowuje dwoje dzieci. Gdy tylko chcą uciec z Zakopanego, jadą do swojej 35-metrowej oazy.

