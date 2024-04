Kornik drukarz to groźny szkodnik. Oto dlaczego jest niebezpieczny

Kornik drukarz to niewielki, bo liczący zaledwie od 4 do 5 mm wielkości owad należący do rodziny chrząszczy (dawniej zaliczany do kornikowatych). Jest szkodnikiem drzew iglastych, zwłaszcza świerków. Nazwa pochodzi bezpośrednio od charakterystycznych wzorów, jakie pozostawia na korze – przypominają one litery lub symbole drukarskie. Kornik drukarz żywi się drewnem drzew żywych, najczęściej już wcześniej osłabionych przez suszę lub starszych. Prowadzi do ich szybkiego, całkowitego wyniszczenia.