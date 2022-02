Mijają dwa lata od śmierci Pawła Królikowskiego. Bliscy wciąż za nim tęsknią

- Paweł był cudownym wrażliwym artystą i poetą. Zawsze mówił piękną polszczyzną i używał wspaniałych porównań. On zawsze miał serce na wierzchu i nigdy nie wstydził się pokazać swoje emocji. To był fantastyczny przyjaciel, którego w jury "Twoja Twarz brzmi znajomo" nikt nie zastąpi, bo nikt nie jest taki jak on. Oczywiście każdy nowy juror jest wspaniały w swej wyjątkowości, ale Królika nikt zastąpić nie może i zawsze będziemy za nim tęsknić - powiedziała Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z "Faktem".