Pomaga Ukraińcom. "W ich głosie słychać przerażenie"

Ocalić ludzkie życie

Czy wśród Ukraińców będą dzieci? – Tego nie wiem. W każdym razie bez względu na to, czy te rodziny dotrą do nas dziś, jutro, za tydzień czy za miesiąc, my już jesteśmy gotowi – zapewnia nasza rozmówczyni. – Zrobimy wszystko, żeby ci ludzie mogli u nas w miarę normalnie funkcjonować. Na pewno nie zostawimy nikogo bez pomocy. Ze swojej strony mamy już wszystko zorganizowane i teraz tylko czekamy. Trzymamy kciuki, żeby udało im się bezpiecznie dotrzeć do granicy. Dla tych osób to bardzo ważne, żeby wiedzieli, że nie jadą do Polski w ciemno i nie wiedzą, co się z nimi będzie działo, gdzie będą spali, za co będą żyli. Z naszej strony mają 100-procentowe zapewnienie, że otrzymają pomoc.