Mikołaj Roznerski zostanie ojcem? Aktor opublikował niejednoznaczne zdjęcie

Mikołaj Roznerski i Adrianna Kalska są razem od 2018 roku i należą do grona najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Niedawno spekulowano na temat tego, czy zakochani są już po ślubie, jednak okazało się, że jeszcze wszystko przed nimi. Roznerski i Kalska chcieliby się pobrać w Wenecji, bo to właśnie tam aktor oświadczył się swojej wybrance. Nie jest to jednak możliwe w związku z pandemią koronawirusa. Wiadomo, że obecnie ceremonia została przełożona.