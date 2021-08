Współtwórczyni szczepionki AstraZeneca będzie miała swoją lalkę Barbie. Ma to zachęcić dziewczynki do kariery naukowej

"Wspierajmy kariery dziewcząt w naukach ścisłych"

Prof. Sarah Gilbert z niedowierzaniem przyjęła decyzję firmy Mattel. Przyznała jednak, że to ważny gest w kierunku inspirowania dziewcząt do kariery naukowej. - Jestem oddana idei inspirowania kolejnego pokolenie dziewczynek do karier w STEM i mam nadzieję, że dzieci, które zobaczą moją Barbie, zdadzą sobie sprawę, jak istotne są kariery w naukach ścisłych, by pomagać światu wokół nas – powiedziała Gilbert. – Chcę, żeby moja lalka pokazała dzieciom, że istnieją kariery, których mogą nie być świadomi – dodała.