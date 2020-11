Minge o oszustwach. Tak młodzi okłamują dziś lekarzy

Minge nie chciała jechać do przychodni. "Co za człowiek?!"

- Dostajesz początkowo szału, że co za człowiek?! – pisze Minge. – Ty ledwo zipiesz, ledwie mówisz, tłumaczysz mu jednak, że czujesz się świetnie, a on zamiast dać ci spokój lub poradę tel, prosi cię o przybycie! To on nie wie, że lekarze nie przyjmują? – pyta retorycznie.