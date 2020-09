Ewa Minge ocenia styl Agaty Dudy. Projektantka kiedyś ubierała Jolantę Kwaśniewską

Ewa Minge ocenia Agatę Dudę

Przy okazji każdego publicznego wystąpienia oczy internautów oraz wielu znawców mody skierowane są na stylizacje Agaty Dudy. Pierwsza Dama słynie już z noszenia jednokolorowych garsonek oraz sukienek sięgających do połowy łydki.

Zdanie Ewy Minge ma znaczenie, ponieważ to ona przez wiele lat odpowiadała za stylizacje Jolanty Kwaśniewskiej. "Na pewno jest to styl niezwykle zachowawczy, ale ponieważ współtworzyłam przez 8 lat wizerunek pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej, to wiem, że pierwszą damę zobowiązują zasady dyplomacji i musi się ubierać właśnie w taki sposób zachowawczy" - doprecyzowała.